Fase 2 sanificazioni, la Sovrana pulizia: "Ecco come uccidiamo i virus e i batteri"

“Stiamo facendo tante sanificazioni, seguendo tutti i protocolli, i decreti della presidenza del consiglio dei ministri e le ordinanze della Regione Toscana. Le stiamo effettuando un po’ ovunque, in alcune aziende anche due volte al giorno. Siamo stati in uffici, banche, saloni e concessionarie di auto, osterie”. Federico Berni, titolare insieme al fratello Riccardo de La Sovrana pulizie, racconta quella che è l’attività dell’azienda nelle ultime settimane. “Solitamente – aggiunge – il nostro core business è legato soprattutto alla pulizia nelle strutture alberghiere, ma in questo periodo le sanificazioni vanno per la maggiore. Le abbiamo sempre fatte e continuiamo a farle adesso, avendo anche implementato i macchinari a nostra disposizione. Utilizziamo prodotti a base di ipoclorito di sodio all’1%, di etanolo al 70% e prodotti virucidi. Tutti i macchinari vengono utilizzati manualmente”. Prosegue Berni: “Abbiamo anche un atomizzatore che nebulizza nell’aria e sulle superfici. Facciamo pure le sanificazioni con ozono, che producono una fortissima ossidazione che inattiva e uccide virus, muffe e batteri. Sono tecniche differenti, la scelta tra quale di queste andare ad utilizzare dipende anche dal tipo di ambiente che va sanificato. Quella con ozono, per fare un esempio, è ideale per ambienti che possono essere suddivisi in stanze”. Berni è titolare di un’azienda che da anni è molto conosciuta nel territorio. “Credo che in questo momento ci dovremo tutti rimboccare le maniche – commenta – e che dopo un periodo brutto si debba risalire. Noi continuiamo a lavorare con grande intensità e passione. Ogni attività e azienda deve avere per legge un registro nel quale vanno indicate le sanificazioni quotidiane da compiere. Ricordo che al riguardo viene riconosciuto un credito d’imposta fino al 60% e fino a 60mila euro di spesa”.

Gennaro Groppa