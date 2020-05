Fase 2 e sanificazioni, la presa di posizione della Cna: "Serve maggiore chiarezza"

di Gennaro Groppa

C’è ancora troppa confusione sul tema delle sanificazioni. Che per legge sono obbligatorie per qualunque attività e azienda che vada a riaprire dopo la chiusura ed il lockdown deciso dal governo per l’emergenza Coronavirus. Anche le associazioni di categoria pongono massima attenzione sul tema e cercano di fare luce su una questione che rischia di divenire complicata. La Cna ad esempio parla del rischio di un vero e proprio cortocircuito normativo e applicativo e richiede un chiarimento legislativo. “L’uso corretto delle parole da parte del legislatore è fondamentale – fanno notare dalla Cna – Altrimenti si rischia di fallire gli obiettivi prefissati. E’ il caso della confusione che si è innescata sul termine sanificazione, contenuto nei recenti provvedimenti del governo, che sta provocando un vero e proprio cortocircuito normativo e applicativo. Nello specifico, l’incertezza della norma contenuta nel decreto Cura Italia, che prevede un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, comporta per le imprese che hanno necessità di tali interventi di dover affrontare costi superflui, essendo indotte, in molti casi, a ricorrere a trattamenti non prescritti dal ministero della salute. E nel contempo si escludono, ingiustamente, migliaia di imprese professionali di pulizia dalle operazioni per il contrasto del Coronavirus”. Ancora dalla Cna: “Le prescrizioni contenute nella circolare numero 5443 del ministero della salute individuano gli specifici interventi di pulizia e disinfezione necessari ad evitare i rischi di contagio con l’utilizzo di appositi prodotti. Si tratta di attività abitualmente svolte dalle imprese professionali del settore delle pulizie e non solo da imprese abilitate alla sanificazione”. Nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri si legge che “ogni azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti sia negli uffici che nei reparti produttivi”.