Coronavirus Siena Fase 2, spuntano i furbetti della sanificazione: "Attenzione a chi si affida il lavoro"

Emergenza Coronavirus: attenzione ai furbetti delle sanificazione. Nella fase 2 sono spuntati anche quelli. A lanciare l'allarme a Siena sono Luca Bari e Gabriele Ballini delle aziende All Clean Sanex e Ballini srl. La sanificazione è una cosa seria e ci sono ditte abilitate e preparate che se ne occupano da anni. “Le normative – affermano Bari e Ballini – indicano come misura di contenimento dalla diffusione del Coronavirus l’intervento di sanificazione, che prevede una serie di attività per rendere gli ambienti sani con pulizia e disinfezione, nonché la sanificazione degli impianti aeraulici e in caso di necessità la disinfestazione e derattizzazione”. “Queste attività – proseguono – devono essere svolte da capacità imprenditoriali con esperienza nel settore, in quanto si maneggiano prodotti disinfettanti indicati nelle linee guida ministeriali potenzialmente tossici e inquinanti per l’ambiente, ovvero cloro diluito allo 0,1%-0,5%, alcool etilico al 70% o perossido di idrogeno allo 0,7%. Questi disinfettanti sono i classici prodotti utilizzati in ambito sanitario. Il periodo di crisi economica ha visto nascere aziende nel settore, che intervengono in tempi rapidi e a costi irrisori. La domanda è: queste società che si improvvisano operano in sicurezza e con le necessarie abilitazioni previste dai decreti ministeriali lettera C e la certificazione f-gas per gli impianti di trattamento aria e climatizzazione e il decreto ministeriale lettera E relativamente alla sanificazione ambientale con relativo responsabile tecnico nominato? Stiamo assistendo al riciclarsi di aziende che acquistano macchinari generatori di ozono o vapore secco e che si gettano a basso prezzo sul mercato rilasciando certificazioni di sanificazioni prive di valore o che aggirano le normative indicando un intervento di disinfezione o igienizzazione”.

Gennaro Groppa