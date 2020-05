Vaccino Coronavirus, professor Rappuoli: "Nostro patto per riuscire a produrre un miliardo di dosi". Il video

Un patto tra giganti della farmaceutica per arrivare a produrre un miliardo di dosi di vaccino anti Coronavirus entro il 2021. E’ stato Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile delle ricerche sui vaccini di Gsk, a svelare l’ambizioso progetto durante Meet the future, programma online de La Repubblica (guarda il video dell'intervista). Parlando dell’emergenza per il Covid-19 e della ricerca di un vaccino, in corso praticamente in tutto il mondo, Rappuoli si è detto abbastanza fiducioso: a suo avviso saranno più di uno i progetti che andranno a buon fine. Un problema non indifferente, però, sarà l’altissimo numero di dosi di cui si avrà bisogno se davvero la campagna di vaccinazione dovrà essere mondiale. Occorrono miliardi di fiale. La soluzione a cui sta pensando Gsk è quella di utilizzare gli adiuvanti che permettono di garantire l’effetto di un vaccino pur usando solo un decimo della dose. Adiuvanti di cui la multinazionale è in possesso e che è pronta a mettere a disposizione di aziende che stanno lavorando ai vaccini. Da parte sua Gsk ha stretto un patto direttamente con Sanofi con cui il rapporto solitamente è di concorrenza. Gsk dispone degli audiuvanti, Sanofi lavora alle proteine. “Insieme possiamo produrre anche un miliardo di dosi entro la fine del prossimo anno”, ha concluso Rappuoli.