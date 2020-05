Coronavirus Toscana, da giugno stop alla distribuzione nelle farmacie delle mascherine gratis della Regione

di Gennaro Groppa

A Siena così come in tutta la regione, da giugno le farmacie non distribuiranno più le mascherine Toscana-1, quelle messe gratuitamente a disposizione dall'ente. La Regione starebbe invece valutando una strategia diversa per le prossime settimane: dare alle farmacie l’incombenza di distribuire gratuitamente solo le Ffp2, che sarebbero messe a disposizione di alcune particolari categorie di persone e tra queste chi soffre di determinate patologie e ha redditi piuttosto bassi. Per il momento si tratta di un'idea, che è tuttavia già stata fatta trapelare nell’ambiente tanto che nell’ultima riunione di Federfarma regionale si è aperta una discussione al riguardo. Si aprirà quindi da giugno una nuova fase nella distribuzione delle mascherine. Chi vorrà in farmacia potrà acquistare le chirurgiche a 50 centesimi o tutti gli altri dispositivi di protezione, sui quali è stata tolta l’Iva. E le mascherine più semplici, quelle gratuite e denominate Toscana-1? La Regione, che per la loro distribuzione massiva a maggio ha speso 25 milioni di euro, dovrà valutare se metterle a disposizione in altri luoghi, come uffici comunali, distretti delle Asl o cercare accordi con categorie professionali come i tabaccai oppure gli edicolanti. Di certo c’è lo stop nelle farmacie: “A fine maggio cesserà la distribuzione massiva che abbiamo realizzato nelle ultime settimane – dichiara Marco Venturi, presidente di Federfarma Siena – Ci è stata ventilata una nuova proposta relativa alle Ffp2, ma attendiamo di vedere tutto scritto nero su bianco. Un cambiamento doveva esserci perché così non potevamo più andare avanti. Abbiamo aderito a questo servizio dalla sera alla mattina, senza poter prevedere tutte le problematiche che potevano verificarsi, le criticità e i possibili assembramenti fuori dalle farmacie. Se adesso ci sarà un nuovo accordo chiediamo che sia formalizzato al meglio e che ci venga detto chiaramente quanti dispositivi ci verranno forniti e a chi dovranno essere distribuiti. A maggio, ad esempio, non ci sono arrivate le 30 mascherine a testa delle quali aveva inizialmente parlato la Regione; da 30 si è infatti poi passati a 20 mascherine a testa, di più nelle farmacie non ne sono arrivate”.