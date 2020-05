Vaccino Coronavirus: azienda Bionvis Siena, prof Grandi e Università Trento molto avanti. Formula in un mese

C'è un senese d'adozione che sta lavorando ad un vaccino anti Coronavirus al Centro di biologia cellulare computazionale e integrata (Cibio) dell'Università di Trento. La sperimentazione è avanti e la ricerca ha già dato buoni risultati sui topi, stimolando la produzione di anticorpi. E' l'agenzia Ansa a dare la notizia ed a spiegare che le conferme arrivano proprio dal responsabile del progetto Guido Grandi, direttore vicario del Dipartimento di biologia. Grandi per 25 anni ha lavorato a Siena alla Novartis, prima di spostarsi a Trento dove è titolare di una cattedra. Alla fine del mese di marzo nei laboratori di Povo è iniziato il lavoro per la ricerca del vaccino e il Cibio lo ha fatto in collaborazione con la startup Bionvis srl che ha sede a Siena, è incubata presso la Toscana Life Sciences e fa riferimento proprio a Grandi. Secondo lui entro un mese la formulazione del vaccino sarà completata ed entro la fine dell'anno potrebbe iniziare la fase di sperimentazione sull'uomo. "Sui topi funziona - dice Grandi - stimolando la produzione di anticorpi e garantendo così l'immunità al contagio. Sempre stando alle dichiarazioni di Grandi, riportate dall'Ansa, si tratta di un vaccino che sarebbe economico e di facile produzione e quindi ideale per una diffusione di massa. Il problema è che al momento la sperimentazione nei laboratori di Trento e pressoché terminata e per continuare il processo di studio e la sperimentazione sull'uomo i ricercatori hanno bisogno di nuovi investimenti.