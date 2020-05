Coronavirus Siena, Nencini: "La paura più grande è infettare la famiglia. Molta gente pare aver dimenticato"

In piena Fase 2 da Coronavirus, il pensiero degli infermieri del Santa Maria alle Scotte di Siena spesso vola oltre l’ospedale. “Molti di noi non sono tornati dalle famiglie - spiega Nila Nencini, coordinatrice degli infermieri del reparto di malattie infettive - L’azienda ci ha trovato alloggi per evitare di contagiare i nostri cari. Il trauma è stato alleviato dalla cura umana che abbiamo ricevuto. Alla fine le giornate passavano perché ci sentivamo tutelati. La paura più grande era portare il virus in casa. Noi abbiamo scelto di fare gli infermieri, ma i nostri cari no”. Per chi ogni giorno vede la sofferenza causata dal virus, c’è preoccupazione per la riapertura: “Fa molto effetto vedere che tante persone non si rendono conto di cosa comporta prendere il Covid. Molta gente va in giro senza mascherina o non rispettando le distanze. La paura è che ci sia una recrudescenza. Ci vuole maggiore consapevolezza: prima la popolazione era cosciente, ora sembra essersene dimenticata”.