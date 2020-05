di Arianna Falchi

Eroi, angeli, guerrieri. Sono stati chiamati in tanti modi ed è innegabile che siano tra le categorie che, più di tutte, hanno guardato in faccia il virus. A raccontare la vita degli infermieri di Siena al tempo del Coronavirus, sono il coordinatore dell’area intensiva Covid, Angelo Nuzzo, e la coordinatrice del reparto malattie infettive, Nila Nencini, dell’ospedale Santa Maria alle Scotte: “L’approccio iniziale con la malattia è stato proprio quello che ha generato più panico. Difendersi da qualcosa di sconosciuto, non sapere come affrontarlo. Alla fine, però, tutti hanno gestito questo disagio in maniera egregia. Siamo partiti con la massima collaborazione dell’azienda e di tutto il personale del policlinico Le Scotte. I dispositivi non sono mai mancati e a tutti è stato inoltrato un video su come utilizzarli”.Un’onda anomala che ha colto tutti alla sprovvista, ma che ha trovato il coraggio e la prontezza degli infermieri e di tutto il personale: “Mai nessuno si è approcciato senza formazione. Sia in terapia intensiva che nel reparto di malattie infettive. Anzi, dalle malattie infettive hanno fatto da pilota, poiché erano già abituati ad alcune procedure”. Una volta tracciato il percorso da seguire, è iniziata la lunga odissea degli infermieri delle Scotte. “Ringraziamo la direzione che non ci ha mai abbandonati, neanche un secondo. Noi qui ci viviamo, sempre insieme e sempre supportati in ogni momento. Anche in ospedale, sono cambiati tutti i servizi: ad esempio, quello della mensa è stato incrementato e ci fornisce anche l’impossibile, a qualsiasi ora. Poi, non possiamo dimenticare la vicinanza della popolazione”. L’emergenza viene combattuta anche con la solidarietà tra colleghi: “C’è stata una grande collaborazione tra tutte le professionalità, dallo psicologo, all’infermiere, dal dermatologo, al chirurgo plastico. Una vera e propria coesione, si è creata una grande famiglia all’interno dell’ospedale”. Il Covid-19 ha avuto un forte impatto emotivo su chi, ogni giorno, si è trovato in trincea: “Dal primo giorno, abbiamo avuto la presenza dello psicologo, anche per una chiacchiera o uno scambio di idee, non ci siamo mai sentiti soli. Fondamentale anche la collaborazione della dermatologia, in quanto l’uso di mascherine e protezioni ha creato lesioni e problematiche. Qualsiasi esigenza è stata affrontata”. Nonostante la preparazione, il Coronavirus ha spiazzato anche malattie infettive. Nessuno, però, si è mai perso d’animo: “Il personale infermieristico nel mio reparto è formato da professionisti non più giovanissimi (che sono da lodare), ma anche da giovani meno esperti. Ho cercato di star loro vicina il più possibile – racconta Nila Nencini - C'è stata una grande integrazione tra giovani e più anziani, sono molto orgogliosa. Grazie al dialogo e alla formazione ce l'abbiamo fatta. I primi pazienti Covid sono stati ospitati proprio nel reparto di malattie infettive. Abbiamo iniziato con i primi casi sospetti e dal 27 febbraio sono arrivati i primi positivi certi. Da marzo, ci siamo spostati al lotto dea perché i numeri iniziavano ad aumentare”. Ovviamente, al centro delle attenzioni di tutti, ci sono i pazienti: “Abbiamo fornito ai ricoverati tablet e cellulari, così che potessero sentire i parenti in autonomia. L'azienda si è resa subito disponibile per trovare questi dispositivi, abbiamo cercato di non far vivere il distacco con i loro cari, per quanto possibile”. Purtroppo, qualcuno non ce l’ha fatta. “Quando è successo di perdere un paziente, abbiamo cercato di farci forza tra tutti per poter andare avanti. Col fatto che loro possono vedere solo noi, si instaura un rapporto di fiducia. Perdere un paziente ti porta ad un disastro emotivo e per questo è stato fondamentale il supporto dello psicologo”.