Siena, Coronavirus e mancati incassi. Barbara Boutique: "Il Covid ci ha già portato via 80mila euro"

Il commercio è tra i settori che sta maggiormente soffrendo la pandemia da Coronavirus. Siena non fa eccezione. "In questo periodo di chiusura forzata abbiamo perso 80mila euro di prodotti non venduti. E’ un momento non semplice". Barbara Chellini del negozio Barbara Boutique in via Montanini, fornisce la cifra relativa ai mancati incassi da marzo a metà maggio. Ed è un numero che fa tremare i polsi. “Abbiamo i magazzini pieni di merce che non abbiamo potuto vendere – aggiunge – Stare chiusi per oltre due mesi è stato pesantissimo per i commercianti. Il tempo è stato bello, sicuramente tante persone avrebbero trascorso giorni di festa e fine settimana facendo una passeggiata in centro. In mezzo c’è stata anche la Pasqua... Abbiamo perso grandi opportunità. In tutto questo periodo gli unici soldi che ho visto sono i 600 euro del governo”. Il colpo è stato duro per il settore che ora però riparte. “Inizialmente – dice Chellini – abbiamo deciso che staremo aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. Nel negozio ho sanificato tutti gli ambienti e il condizionatore: altre spese che ho dovuto sostenere. Dovremo rispettare il distanziamento, potrà entrare un cliente alla volta. Ma provo entusiasmo e sono molto contenta perché alcune clienti mi hanno telefonato e mi hanno espresso la loro gioia nel poter vedere la serranda nuovamente alzata. Nei prossimi mesi mancheranno i turisti, che sono da sempre una fetta della mia clientela, ma speriamo di farcela ugualmente”.

Gennaro Groppa