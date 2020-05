Coronavirus Toscana, aumentano le guarigioni e calano i ricoveri. Ancora oltre 11mila persone isolate in casa

Coronavirus in Toscana. Complessivamente sono 2.310 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 211 rispetto al 17 maggio, -8,4%). Sono 8.945 (meno 150, -1,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.204, Nord Ovest 4.227, Sud Est 514). Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che sono complessivamente 263; 18 in meno (-6,4%), di cui 66 in terapia intensiva (-1). Le persone complessivamente guarite salgono a 6.399 (più 237 +3,8% ): 1.639 persone “clinicamente guarite” (54 persone in più +3,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 4.760 (+183 persone +4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. I cinque nuovi decessi sono stati registrati nelle province di Firenze (3), Lucca (1) e Pisa (1). Sono 989 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 355 a Firenze, 45 a Prato, 78 a Pistoia, 141 a Massa Carrara, 133 a Lucca, 82 a Pisa, 55 a Livorno, 45 ad Arezzo, 28 a Siena, 19 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 26,5 x 100.000 residenti contro il 52,9 x 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (72,4 x 100.000), Firenze (35,1x 100.000) e Lucca (34,3 x 100.000), il più basso a Grosseto (8,6 x 100.000). I dati sono stati elaborati dall'Agenzia regionale di sanità e dall'Unità di crisi Coronavirus.