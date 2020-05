Coronavirus Toscana, ancora tredici nuovi casi. I morti sono cinque, tre uomini e due donne

Emergenza Coronavirus, nel primo giorno della nuova Fase 2 sono 13 i casi di positività in Toscana (+0,1%) annunciati dalla protezione civile con il solito bollettino giornaliero. Al 18 maggio, dunque, sono 9.961 i casi di Covid registrati nel territorio regionale. La Regione puntualizza che è stato analizzato un numero esiguo di tamponi di conferma sui positivi dei test sierologici e tra questi non sono emersi nuovi casi. I guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 6.399 (il 64,2% dei casi totali). I test eseguiti dall'inizio della pandemia sono 205.201, 1.179 in più rispetto al 17 maggio. Purtroppo si registrano ancora cinque decessi: tre uomini e due donne. L'età media è 83,8 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a al 17 maggio, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.406 i casi complessivi a Firenze (3 in più), 551 a Prato, 661 a Pistoia, 1.043 a Massa Carrara, 1.352 a Lucca (4 in più), 880 a Pisa (2 in più), 542 a Livorno (1 in più), 674 ad Arezzo (3 in più), 430 a Siena, 422 a Grosseto (1 in più). Tre in più, quindi, i casi riscontrati nell’Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, 3 nella Sud Est.