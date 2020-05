Coronavirus fase 2 Siena, messa di nuovo possibile. Ostia distribuita con i guanti. Gli obblighi da rispettare

Coronavirus Fase 2. Da oggi 18 maggio riprendono le celebrazioni liturgiche nelle chiese. Si può tornare a dire messa nei luoghi di culto, previa sanificazione e solo nel rispetto delle normative. A Siena nessuna parrocchia riscontra difficoltà nell’adeguarsi alle direttive: “Non ci sono parrocchie che non riprenderanno le celebrazioni – dichiara monsignor Giuseppe Acampa – Ripartiranno tutte, chi in un modo e chi in un altro: qualcuno ridurrà il numero di messe durante la settimana e qualche altro celebrerà all’aperto, ma siamo pronti”. Non è mancato il supporto della curia arcivescovile: “Sono stati forniti i materiali di base per la sanificazione. Ovviamente, i sacerdoti più anziani sono maggiormente preoccupati per tutte le cose che si dovranno fare”. Chiarimenti anche per quanto riguarda il sacramento dell’eucarestia: “Secondo le norme decise in accordo con ministero, governo e conferenza episcopale, l’ostia sarà consegnata ai fedeli indossando dei guanti sul momento e solo dopo aver disinfettato le mani. Il sacerdote, ovviamente, indosserà la mascherina”. Inoltre, per la distribuzione verranno evitati gli spostamenti, ma sarà il sacerdote stesso ad avvicinarsi. Si entra in chiesa solo muniti di mascherina e dopo essersi disinfettati le mani, dovranno essere osservate le distanze e saranno presenti volontari all’esterno per evitare assembramenti.

Arianna Falchi