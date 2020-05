Coronavirus, anche la Cisl bacchetta l'assessora di Arezzo: "Accuse ingiuste solo per strumentalizzare"

Coronavirus e la polemica Arezzo-Siena. Anche la Cisl interviene sul caso sollevato da Lucia Tanti, assessore alla sanità del comune di Arezzo. Lo fa con una nota in cui chiede di abbassare i toni, ma contemporaneamente critica proprio le dichiarazioni di Tanti. “Siamo solo sindacato - scrive la Cisl - e dobbiamo vigilare sulle strategie aziendali, sulle sue dinamiche e sulle garanzie e ricadute nei confronti del personale interessato. Ecco perché riteniamo ingiusto accusare di egoismo e di generica inefficienza la nostra struttura ospedaliera, diffondendo, tra l'altro, numeri discutibili e tutti da dimostrare. Questa guerra tra poveri e tra campanili (ci riferiamo in particolar modo alla struttura aretina), denota solamente che da questa triste esperienza non abbiamo capito granché; infatti qualcuno ha creduto di poter strumentalizzare tali difficoltà invece di affrontarle insieme senza appartenenze di sorta, portando avanti interessi frazionati e di mera miopia sociale. Auspichiamo pertanto di smorzare i toni e tornare a tutelare chi soffre e chi lavora con serietà, abnegazione e sacrificio, nei confronti di tutti indistintamente”. La Cisl si rammarica di dover entrare nella vicenda ma spiega che “talvolta occorre anche per noi cercare di fare chiarezza per rendere evidente alla collettività, cosa realmente sia accaduto in questa fase dolorosa per tutto il Paese e per il nostro territorio. Ciò nel rispetto di chi si è prodigato in questi mesi di emergenza in ambito sanitario, sociale e umano, nonché nell’organizzazione del lavoro in grado di ottemperare all’emergenza Covid, senza tralasciare o penalizzare altre patologie ordinarie o straordinarie a garanzia dell’utenza”. Tanti aveva sostenuto che le scelte sull’emergenza sanitaria hanno penalizzato gli ospedali di Arezzo e Grosseto e non quello di Siena.