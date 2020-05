Coronavirus, la burocrazia sta dalla parte del Covid. Tls aspetta da anni i milioni promessi da Roma

di Alessandro Lorenzini

La burocrazia sembra stare dalla parte del Coronavirus. "Less is more". La citazione dell’architetto Ludwig Mies van der Rohe è stata usata nei giorni scorsi anche dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, per spiegare quanto male possa fare, soprattutto in questa fase, la burocrazia. “La semplicità è importante” diceva il designer tedesco (in realtà la frase fu inizialmente utilizzata da dal poeta inglese Robert Browning) per spiegare il principio del miglioramento per sottrazione: tutto il contrario di quello che è avvenuto per la Fondazione Toscana Life Sciences, che ha chiesto e ottenuto un finanziamento da 4 milioni e 100mila euro, in sostanza per aiutare Siena a diventare capitale degli studi sugli anticorpi, disponendo di una struttura di produzione. Quelle risorse, però, come sottolineato al Corriere di Siena dal presidente Fabrizio Landi “sono bloccate”. Di preciso, non si sa dove: nei meandri della burocrazia italiana, nelle pieghe di qualche documento, su una scrivania in una colonna di fascicoli e carte. Perché Tls ha presentato il progetto e ottenuto il via libera dagli ultimi tre governi. I soldi, però, non sono mai arrivati. La Fondazione ha portato avanti ugualmente la ricerca anti Covid con gli anticorpi nei propri laboratori, ma per arrivare alla produzione di un farmaco deve sviluppare la fase due in un impianto di Pomezia. Il progetto, che ha ormai tre anni, prevede il recupero di una struttura ex Scalvo dove per decenni si sono prodotti vaccini per l’influenza: l’impianto nel complesso di via Fiorentina è della Gsk che lo ha ceduto in comodato d’uso gratuito per i prossimi trent’anni a Tls. I quattro milioni permetterebbero il completo recupero della struttura e la sua riattivazione per far evolvere il sito a luogo di sperimentazione produttiva prima e produzione di lotti mirati di farmaci biologici, proprio come gli anticorpi anti Covid. Che significherebbe anche opportunità occupazionali. Come avviene sempre per la “legge di Murphy” per cui se c’è una cosa che può andare male, lo farà, i finanziamenti mancano in maniera ancora più pesante in una fase come quella attuale, quando Siena potrebbe essere il polo italiano anti-pandemia. Invece si ritrova a inseguire ancora i quattro milioni promessi e sino ad oggi non arrivati da Roma. Nel frattempo, a due mesi dall’avvio del progetto MAbCo19, sono arrivati i primi risultati della ricerca di Tls, per lo sviluppo di anticorpi monoclonali umani in risposta all’infezione da Covid 19. Lo studio, come confermato da Rino Rappuoli (coordinatore del progetto) potrebbe portare a un farmaco efficace entro l’anno. E mai come ora avrebbe fatto comodo avere gli spazi previsti dal progetto. Servirebbe uno 007 per capire dove siano bloccati i 4milioni che sarebbero dovuti arrivare da tempo e che avrebbero permesso al Paese di dotarsi di un centro mondiale anti pandemie già prima dell’emergenza.