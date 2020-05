Fase 2 Toscana, gli obblighi che restano in vigore: mascherine, distanza, isolamento, trasporti. I particolari

Coronavirus Fase 2: anche la Toscana riapre tutto, ma restano alcuni obblighi. La Regione lo ricorda in maniera chiara nel documento con cui annuncia la ripresa di ogni attività, da quelle commerciali a quelle pubbliche, passando per sport, cultura e viaggi. Vediamo, dunque, quali sono gli obblighi che restano in vigore. Continua a valere l’obbligo di isolamento domiciliare o in albergo sanitario per le persone risultate positive al Coronavirus o per i loro contatti stretti, se deciso dalle autorità sanitarie. Continuano a essere vietati gli assembramenti di persone in spazi chiusi e aperti, sia pubblici che privati aperti al pubblico, viene pertanto confermata la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno un metro e ottanta. Uso della mascherina obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. L’uso delle mascherine non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone conviventi. I sindaci possono chiudere aree in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale.