Fase 2, la Toscana si adegua al governo: ecco cosa riapre, come e quando. Il presidente Rossi: "E le scuole?'"

Coronavirus Fase 2. Come aveva annunciato già su Facebook il governatore Enrico Rossi, per ora la Toscana si conformerà per le riaperture alle novità contenute del Dpcm del governo annunciato dal premier Giuseppe Conte. Sulla sua pagina social il presidente della regione fa il punto della situazione pubblicando quella che ritiene la sintesi migliore, che si può leggere anche su Il Post. "Come ho già detto - scrive Rossi questa mattina, 17 maggio, sul suo profilo Facebook - l’ordinanza per la regione Toscana, si conformerà a queste date per le riaperture delle varie attività, salvo miglioramenti e chiarimenti nei prossimi giorni. Anche i protocolli per la sicurezza che adotteremo, salvo raccomandazioni e consigli, sono quelli nazionali. Mi permetto di fare però una domanda al governo: se si riapre tutti perché non si riapre anche la scuola?". Poi il governatore pubblica le novità del Dpcm.

• dal 18 maggio potranno riaprire i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei a condizione però che le regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo;

• dal 25 maggio potranno riaprire – sempre previa autorizzazione delle regioni – le palestre, le piscine e i centri sportivi;

• dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini;

• dal 18 maggio ci si potrà muovere liberamente all’interno della propria regione, salvo disposizioni più restrittive per aree specifiche in cui sarà rilevato un maggiore rischio di contagio: "significa uscire di casa senza dover giustificare dove si vuole andare", compresi "al lago o in montagna";

• da lunedì si potranno incontrare anche gli amici (e quindi chiunque si voglia), oltre ai famosi “congiunti”;

• fino al 2 giugno ci si potrà muovere da una regione all’altra solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza; dal 3 giugno potrebbe tornare possibile spostarsi liberamente tra regioni diverse: ma dovrà essere valutato e dipenderà dai nuovi dati sull’epidemia, che potrebbero richiedere provvedimenti specifici e più restrittivi per certe aree;

• dal 3 giugno sarà possibile muoversi da e per l’estero, ma potranno esserci disposizioni specifiche per gli ingressi e le partenze verso certe aree; continuano ovviamente a valere le misure restrittive internazionali e comunitarie, e quindi anche quelle che limitano gli ingressi in paesi esteri dall’Italia;

• sempre dal 3 giugno si potrà entrare in Italia dall’Unione Europea senza l’obbligo di 14 giorni di quarantena: serve a rilanciare il turismo;

• continua a valere l’obbligo di isolamento domiciliare o in albergo sanitario per le persone risultate positive al Coronavirus o per i loro contatti stretti, se deciso dalle autorità sanitarie;

• continuano a essere vietati gli assembramenti in luoghi pubblici; gli eventi con la presenza di pubblico "si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici";

• i sindaci possono chiudere aree in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico;

• possono riprendere le funzioni religiose, seguendo i regolamenti appositi approvati dal governo nei giorni scorsi.