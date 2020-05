Fase 2 Siena, le contrade in aiuto dei bambini: computer e spazi verdi a disposizione

Coronavirus Fase 2: il Comune di Siena chiama e le contrade rispondono. Dimostrando per l’ennesima volta di avere non solo un grande cuore, ma notevole senso civico. E’ l’assessore all’istruzione Paolo Benini a spiegare che “aiutano chi, in questo momento di grande crisi sanitaria ed economica, si trova in difficoltà. E lo fanno senza distinzione di bandiera, perché la marca connotativa della nostra comunità si ritrova, indistintamente, in ognuno dei 17 rioni. Rivali sul tufo, ma uniti nel bisogno”. La Giunta comunale ha recepito la disponibilità offerta dal Magistrato delle contrade di mettere a disposizione 17 computer da consegnare, in base a quanto verrà stabilito con successivo atto dirigenziale, alle famiglie che ne risultano sprovviste, in modo che i loro figli possano seguire le lezioni a distanza, così come i vari programmi scolastici messi in atto dai plessi durante la loro chiusura a causa della pandemia da Covid-19. “Un supporto tecnologico indispensabile – prosegue Benini – per poter garantire a tutti gli studenti un normale e proficuo percorso didattico, affinché a nessuno sia preclusa la possibilità di studiare. Inoltre, sempre le contrade hanno messo a disposizione un elenco di esperti in informatica che, da remoto, o in presenza, aiuteranno quelle famiglie che hanno bisogno anche di un aiuto tecnico”. Ma le contrade non si sono limitate a questo. Hanno dato la loro disponibilità nel supportare quei genitori che, terminata la cosiddetta Fase 1, devono rientrare a lavoro senza poter contare in nessun aiuto per la gestione dei bambini durante le loro assenze. “Disposizioni nazionali e locali permettendo – informa l’assessore - apriranno i propri spazi verdi a tutti i piccoli della città per attività ricreative da svolgere, chiaramente, con tutte le precauzioni atte a contenere il rischio di contagio da Coronavirus”.