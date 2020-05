Fase 2, il governatore Rossi: "Conte è in conferenza stampa in tv. In Toscana per ora aperture come nel Dpcm"

Coronavirus Fase 2. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ancora polemico con il premier Giuseppe Conte. Lo fa con un altro post sul suo profilo Facebook. "Mentre alle ore 20,40 siamo ancora in attesa del testo del Dpcm, che spero possa arrivare almeno stanotte, il presidente Conte sta finendo una conferenza stampa sullo stesso tema. Allo scopo di evitare ulteriori problemi ai cittadini e alle imprese, voglio subito dire che domani (17 maggio, ndr) nella mia ordinanza la linea riguardo alle aperture in Toscana sarà di conformarsi al Dpcm, esposto in tv dal premier, e ai protocolli di sicurezza nazionali. Questo non esclude che nei prossimi giorni potremo apportare, sempre su questa linea, chiarimenti e miglioramenti".