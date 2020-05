Farmaco anti Coronavirus, la speranza di Rappuoli: "Produrlo entro 8-9 mesi"

La speranza è arrivare ad un farmaco anti Coronavirus in meno di un anno. A due mesi dall’avvio del progetto MAbCo19, primi risultati della ricerca di Toscana Life Sciences, in collaborazione con l’Ospedale Inmi Spallanzani, per lo sviluppo di anticorpi monoclonali umani in risposta all’infezione da Sars-CoV-2, con l’intento di utilizzarli a scopo profilattico/terapeutico e per lo sviluppo di vaccini. I dati sono stati recentemente pubblicati su BioRxiv. Il lavoro, firmato da oltre venti ricercatori, tra i principali a livello nazionale e internazionale delle realtà Spallanzani, Tlf e VisMederi, mostra gli avanzamenti dell’attività di laboratorio che ha selezionato oltre 1.000 cellule B producendo un numero significativo di anticorpi da testare, tra i quali 17 sono risultati estremamente promettenti poiché mostrano effetto neutralizzante sul virus. “In questo momento – precisa Claudia Sala, senior scientist - i 17 anticorpi stanno per essere clonati ed espressi in laboratorio in modo da poterne disporre di una quantità maggiore”. Alla fine si avrà uno o più candidati per i test sull’uomo. “Prevediamo che questo flusso - precisa Sala – possa durare circa 6 mesi e comporterà la produzione dei monoclonali candidati su larga scala, grazie alla collaborazione con un partner dotato della necessaria expertise”. Dei progressi ha parlato anche il professor Rino Rappuoli in una intervista su RaiNews. Rappuoli, pioniere nel campo dei vaccini e direttore scientifico di ricerca Gsk, ed è coordinatore del progetto. Ha affermato che la speranza “è riuscire ad industrializzare l’anticorpo monoclonale in 8-9 mesi”. Il farmaco non entrerebbe in conflitto con eventuali vaccini che non possono essere somministrati quando l’infezione è in corso.