Coronavirus Siena, la proposta: convenzione con i taxi per gli spostamenti in città

Utilizzare i taxi di Siena per gli spostamenti da e per ospedali, università, comune, aziende, banche, case di cura per anziani, attività commerciali. La proposta arriva dal Coordinamento Civico, che vuole affrontare in un colpo solo due problemi: l'inevitabile incremento del traffico dovuto alla fine del lockdown e la crisi economica dei tassisti innescata dalla pandemia di Coronavirus. Considerato che la fine del lockdown e la riapertura delle attività lavorative e sociali potrebbero portare a un ingolfamento del trasporto pubblico e che i tassisti stanno vivendo una crisi drammatica, l’idea è studiare convenzioni per la mobilità da e verso importanti mete pubbliche.