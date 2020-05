Palio di Siena, nel giorno del dolore per le Carriere annullate, Brambilla esulta: "Notizia meravigliosa"

Palio di Siena, nel difficile giorno in cui le contrade di Siena e le istituzioni decidono di annullare le carriere 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus, chi poteva esultare? Michela Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente. Brambilla parla addirittura di "Una notizia meravigliosa", ignorando quanto dolore provochi una notizia del genere non solo alla città di Siena, ma a chiunque ami la storia e la tradizione del nostro Paese. L'animalista si lancia persino in un sogno che ovviamente non potrà mai avverarsi: "Speriamo che sia l'occasione perché l'amministrazione della città di Siena e le contrade decidano di cambiare passo e rivedere e modificare tale manifestazione nel rispetto dei diritti degli animali". Dichiarazioni rilasciate all'agenzia Adnkronos. "E' certamente una giusta decisione per la tutela e la sicurezza dei cittadini di Siena e dei turisti che si recano in città per assistere al Palio - ha aggiunto Brambilla - un'ottima decisione che approviamo appieno e che auspichiamo possa trasformarsi in qualcosa di più. E' da tempo, sin da quando ricoprivo la carica di ministro per il turismo che sostengo che il Palio di Siena, come tantissime altre manifestazioni simili che coinvolgono gli animali, e che sono spesso teatro di maltrattamenti e di morti, non fanno bene all'immagine del nostro Paese. Le tradizioni vanno rispettate, certamente - precisa Brambilla - ma, a mio avviso, possono essere modificate, adattate ai cambiamenti della società e dei cittadini e auspico che gli organizzatori di queste manifestazioni prendano atto della necessità di un cambio di passo e abbiamo la sensibilità di sedersi ad un tavolo e rivedere tali manifestazioni tenendo conto del rispetto dei diritti degli animali". Ancora: "Credo che lo sfruttamento degli animali per il divertimento dell'uomo debba finire, perché gli italiani amano gli animali e vogliono che vengano rispettati e tutelati".