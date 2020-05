Coronavirus, un nuovo caso in provincia di Siena: una persona di 53 anni. Tre i pazienti guariti

Dopo giorni senza nuovi casi di Coronavirus, nel bollettino quotidiano di oggi, 14 maggio, l'Azienda Usl Toscana Sud Est ha ufficializzato un altro tampone positivo in provincia di Siena. Si tratta di una persona di 53 anni residente nel territorio comunale di Asciano. E' l'unica nuova criticità per l'intero territorio, ma è la chiara e concreta conferma che l'emergenza non è affatto conclusa e che i rischi sono ancora elevati, come del resto ripetono quotidianamente medici ed esperti. Il bollettino della Asl annuncia anche tre guarigioni. Si tratta di due pazienti di Sarteano ed uno di Siena. Ora più che mai la raccomandazione è quella di mantenere le distanze sociali e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.