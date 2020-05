Coronavirus Toscana, allarme governatore Rossi: "Sempre più complicato effettuare tamponi. Mancano estrattori"

Anche in Toscana sta diventando complicato effettuare i tamponi. Lo ha detto il governatore della regione, Enrico Rossi, nel corso di una intervista a Radio 24: "Per i tamponi la situazione è difficilissima anche da noi - ha spiegato - Poi bisogna distinguere: il tampone è lo stick che si mette nel naso e nella gola per fare il prelievo, e dopo il tampone ci sono altre due fasi che sono gli estrattori e gli amplificatori. Il mondo è un po' strano: abbondiamo anche noi di stick per fare l'estrazione, siamo abbastanza riforniti di amplificatori, che sarebbe l'ultima fase del processo, invece siamo assolutamente carenti di estrattori, e su questo cerchiamo di rimediare in mille modi, cercando rapporti con altre imprese, provando a testare anche altre soluzioni che ci sono state presentate, ma la difficoltà è davvero grossa".