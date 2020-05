Forza Italia contro l'assessora di Arezzo: "Prima di parlare di Siena si sciacqui la bocca"

"L'assessora alla sanità di Arezzo, Lucia Tanti, eviti di parlare di Siena o prima di farlo si sciacqui la bocca ripetutamente". Non ci vanno leggere Anita Francesconi e Maria Concetta Raponi, rispettivamente coordinatrice comunale senese e vice di Forza Italia. E' durissima la replica alle parole di Tanti secondo cui l'emergenza Coronavirus ha penalizzato gli ospedali di Arezzo e Grosseto e non quello di Siena, per scelte politiche. Forza Italia picchia duro: "Le sue gravi affermazioni non solo sono smentite dai fatti (l'Azienda Ospedaliera a gennaio ha istituito una task force, una tenda pre-triage al Pronto Soccorso e la "bolla" Covid al lotto Dea), ma sono anche ingenerose nei confronti di tutti i professionisti che, fin dall'inizio, sono stati in prima linea a combattere una guerra contro un nemico invisibile". Ancora: "Le sue parole offendono non solo l'Azienda Ospedaliera Senese e l'Amministrazione De Mossi, che con essa ha lavorato in perfetta sinergia, ma l'intero personale sanitario che ha reso possibile questo enorme sforzo per tutelare tutti i cittadini, non solo quelli del territorio comunale. Un lavoro duro, difficile e per molti versi doloroso che ha permesso a tutto il sistema sanitario di combattere la sua battaglia più difficile. Vogliamo credere che le sue parole in libertà siano state frutto della tensione e della stanchezza accumulata a causa di tale emergenza e non dalla convinzione di dover giocare un derby tra Siena e Arezzo. Comunque le consigliamo in futuro di attenersi alla sua città e di non parlare di Siena. Nel caso, si ricordi precedentemente, di sciacquarsi la bocca ripetutamente".