Siena, sorpresi dalla Finanza a fare il bagno alle terme di Petriolo. Sanzione da 533 a 4mila euro

Facevano tranquillamente il bagno nelle acque termali del Petriolo, nel territorio comunale di Monticiano, in provincia di Siena. Sono però incappati nei controlli della Guardia di Finanza e ora dovranno pagare una sanzione particolarmente salta. Durante uno dei controlli sul rispetto delle restrizioni per il contenimento del Coronavirus, le fiamme gialle hanno notato un'autovettura parcheggiata nelle adiacenze delle Terme. I militari con loro sorpresa hanno notato i due giovani che facevano il bagno. Hanno fatto uscire dall'acqua "non senza fatica" i ragazzi, entrambi di 23 anni e residenti in altri comuni della provincia. Sono stati immediatamente invitati a fare rientro nelle rispettive abitazioni. E' scattata la sanzione amministrativa prevista dal decreto legge del 25 marzo che in caso di violazione mediante veicolo va da 533 a 4mila euro.