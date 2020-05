Coronavirus, rimborso imprese per mascherine, guanti e altri dispositivi: ecco come fare per avere i soldi

E’ stato pubblicato il bando, riservato alle imprese, finalizzato a rimborsare le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti etc. Il bando, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Possono beneficiarne tutte le aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso sono iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese, hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale e sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Spese ammissibili Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di Dpi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie: mascherine filtranti, chirurgiche, Ffp1, Ffp2 e Ffp3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Rimborso concedibile Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i Dpi e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150 mila euro.

Tempi delle domande Le richieste devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi. La prima fase è composta dalla prenotazione del rimborso. Pubblicate le linee guida per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, prerequisiti, modalità operative, avvertenze e altre informazioni utili reperibili sul sito www.invitalia.it. Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/. Per informazioni contattare gli uffici credito della Cna Siena. Centralino 0577.260600, sito con altre informazioni www.cnasiena.it.