Importante e gradito gesto da parte del Lions Club “Terre di Mezzo” di Siena, che ha donato al comando provinciale dei vigili del fuoco 50 mascherine del tipo Ffp2. Il comandante del corpo, Luca Nassi, ha voluto ringraziare sentitamente, a nome di tutto il personale in servizio nel territorio senese, il presidente Raffaele Spidalieri e tutto il club senese per la vicinanza dimostrata in un periodo in cui i rischi sono tutt'altro che scongiurati, ma le richieste d'intervento non possono certo essere ignorate. Con una protezione in più, grazie alla donazione appena ricevuta, i vigili del fuoco potranno fare il loro prezioso dovere con maggiore sicurezza.