Coronavirus, possibile svolta nella cura. Lo scienziato Rino Rappuoli: "Funzionano gli anticorpi monoclonali"

Possibile svolta nella cura contro il Coronavirus. Arriva da Siena dove lo scienziato Rino Rappuoli, microbiologo classe 1952, uno dei più noti e apprezzati al mondo nel suo campo, medaglia d'oro al merito della Sanità pubblica nel 2005, padre del vaccino contro il meningococco B e C e di quello contro la pertosse, annuncia di essere riuscito a individuare anticorpi monoclonali che funzionano contro il Covid 19. In una intervista su RaiNews concessa a Gerardo D'Amico, Rappuoli (direttore scientifico e responsabile della attività di ricerca e sviluppo esterna presso Gsk Vaccines)ha spiegato nei dettagli di cosa si tratti, i passi compiuti, quelli ancora necessari e i tempi che occorreranno qualora tutto proceda nel migliore dei modi per arrivare alla realizzazione di un farmaco. L'intervista può essere vista e ascoltata cliccando qui.