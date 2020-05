Emergenza Coronavirus Fase 2, numero whatsapp Cna Siena per sapere tutte le decisioni del governo

Emergenza Coronavirus Fase 2: la Cna Siena ha attivato un numero whatsapp che permetterà di ricevere le principali notizie in modo semplice, veloce e gratuito. In questi giorni le news conterranno tutti i provvedimenti del Governo per imprese, piccoli artigiani, pmi, professionisti e cittadini. E’ una delle modalità di comunicazione straordinarie che l’associazione ha messo in campo. Attivare il servizio è molto semplice: basta memorizzare nella rubrica dello smartphone il numero 335.1479377 (utile solo a riceve i messaggi) e compilare il modulo reperibile su www.cnasiena.it, dove sono spiegate nel dettaglio anche tutte le norme sulla privacy che regolano questo servizio di Cna Siena e le modalità della sua erogazione senza alcun costo a carico del ricevente. Per informazioni o dettagli chiamare il numero 0577.530330.