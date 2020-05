Siena, Covid ha fatto bene alla Whirlpool: tutti al lavoro, niente cassa integrazione e 45mila pezzi prodotti

di Gennaro Groppa

Da lunedì 280 dipendenti dello stabilimento senese della Whirlpool sono rientrati al lavoro a tempo pieno, con i classici turni di otto ore e senza ammortizzatori sociali fino alla fine di maggio. In un momento nel quale molte aziende stanno vivendo delle difficoltà, e con tanti lavoratori in cassa integrazione, questa è sicuramente una buona notizia. Una delle poche nel periodo dell’emergenza Coronavirus. Sembra quasi che il virus abbia fatto bene alla Whirlpool. L’azienda sta intanto iniziando a valutare anche quello che potrà avvenire a giugno. “Il trend è positivo”, dicono i vertici senesi della multinazionale statunitense. Che adesso stanno cercando di capire se anche nel prossimo mese, come succederà a maggio, non ci saranno giorni di chiusura del sito produttivo senese (fino ad aprile c’erano invece 4-5 giorni mensili di “chiusura verticale” della fabbrica) e se sarà possibile ridurre al minimo gli ammortizzatori sociali ancora per trenta giorni. Le sensazioni al riguardo sembrano buone, ma deve essere valutata quella che sarà la risposta dei mercati nelle prossime settimane. I dipendenti dello stabilimento senese di viale Toselli sono adesso 330, tra operai e impiegati. Quasi tutti gli operai sono rientrati da ieri al lavoro a tempo pieno, mentre molti impiegati hanno ancora la possibilità dello smart working, il lavoro da casa. Per il mese di maggio rimarrà solamente una quota di ammortizzatori sociali pari al 15%, così bassa non si registrava da almeno tre anni. A maggio l'azienda riuscirà a produrre 45mila pezzi, 15mila più di quelli ipotizzati.