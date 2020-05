Coronavirus Toscana, primi positivi individuati dai test sierologici: sono 5 su 15

I test sierologici per scoprire soggetti positivi al Coronavirus, in Toscana iniziano a dare i primi frutti e consentono di individuare cinque casi. Si evince dal bollettino ufficiale della Regione del 12 maggio che annuncia 15 nuovi casi in più rispetto al giorno precedente. Di questi, cinque, appunto, sono conferme di positività che erano emerse attraverso la campagna intrapresa dalla Regione alla fine del mese di aprile. I casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale dell'11 maggio. Importante aumento delle guarigioni: il 5% che consente di raggiungere quota 5.002, il 51% del totale. Il numero dei tamponi positivi dall'inizio della pandemia sale sino a 9.802, ma gli attualmente positivi sono 3.841, il 5,7% in meno.