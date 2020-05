Coronavirus Toscana, il governatore Rossi: "Riaprire un po' alla volta per non tornare indietro"

Emergenza Coronavirus: riaprire ma gradualmente. Tutto e subito sarebbe un errore. Ne è convinto Enrico Rossi, governatore della Toscana, che sul tema ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera. Il presidente ha spiegato il suo punto di vista: "Il 4 maggio è iniziata la fase 2. Sono contento, l'abbiamo chiesta anche noi. Però adesso bisognerà capire se le aperture delle fabbriche e di altre attività hanno avuto un impatto sul contagio nelle due settimane che separano queste due date - spiega Rossi riferendosi al 18 - E poi, se le cifre come spero saranno positive, dovremo continuare ad aprire con gradualità. Eviterei di aprire in un colpo solo bar, ristoranti, spiagge. Ed è proprio per questo che la Toscana aveva chiesto al governo di riaprire dopo l'11 maggio il commercio al dettaglio. La prudenza è importante in questa fase". E se per il 18 il governo avesse deciso grandi aperture? "La Toscana si sarebbe adeguata, come ha sempre fatto. Ma è giusto evitare la faciloneria e guardarci attorno - sottolinea Rossi - La Germania ha subito un contraccolpo per aver aperto troppo e troppo presto. Dobbiamo stare attenti a non dover tornare indietro. Io capisco che c'è una grande voglia e un fortissimo bisogno di tornare alla normalità ma occhio a non esagerare. Ed è proprio per questo che abbiamo firmato anche ordinanze restrittive, come quella che vieta ai toscani di andare con le famiglie nelle seconde case". Sulle tante richieste che arrivano dai Comuni, Rossi osserva: "Rispetto molto i sindaci, ma se non si segue un quadro di norme di carattere nazionale da questa emergenza non ne usciamo. Serve unità d'intenti. Altrimenti si rischia di far decidere sul Covid-19 anche le circoscrizioni".

Il presidente della Regione Toscana illustra poi alcune iniziative appena varate, come "un piano da due milioni di euro per differenziare gli orari di lavoro e dunque decongestionare uffici e fabbriche. Altri due milioni saranno investiti per realizzare centri estivi per ragazzi e bambini. Senza queste strutture il lavoro in famiglia diventa difficile se non impossibile. I nonni non possono più essere d'aiuto a padri e madri ma vanno tutelati dal contagio. Infine, abbiamo stanziato quattro milioni per realizzare piste ciclabili. La mobilità verde è indispensabile ai tempi del coronavirus". Quanto al turismo, afferma Rossi "servono aiuti, consistenti e immediati, serve liquidità a tutte le imprese. Noi ci presenteremo, anche a livello internazionale, come una regione pulita, con grandi spazi e strutture che offrono garanzie ai turisti stranieri. Gli indicatori del contagio sul nostro territorio sono buoni, ma vogliamo fare di più: quest'estate cercheremo di dare gratuitamente assistenza sanitaria a tutti i visitatori, anche non europei che non hanno assicurazioni. E garantiremo loro una Toscana sicura anche in caso di emergenza. Poi vogliamo far ripartire i nostri aeroporti, quello internazionale di Pisa e quello di Firenze". Infine da Rossi un consiglio al governo: "Deve accelerare gli investimenti per realizzare tante opere pubbliche. Il governo segua il modello Genova, poca burocrazia e tanti cantieri".