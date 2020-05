Coronavirus Toscana, aumentano le guarigioni. Restano oltre 3.600 i positivi isolati in casa. Meno ricoveri

In Toscana restano ancora 3.649 le persone in isolamento domestico per il Coronvirus (11 maggio). Presentano sintomi lievi e non richiedono cure ospedaliere oppure sono prive di sintomi. Sono settanta meno della giornata di ieri. Diminuiscono di 134 anche le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con soggetti contagiati, ne restano ancora 9.803 di cui 4.482 nella Asl centro, 4.662 in quella nord ovest e 659 nella sud est 659. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che sono complessivamente 424 (4 in meno), di cui 77 in terapia intensiva (meno 1). I pazienti guariti salgono a 4.764 (+79 rispetto, il 1,7% in più): 1.216 clinicamente guariti, divenuti cioè asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3.548 (+79 persone, più 2,3% ) dichiarati guariti a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.