Coronavirus Toscana, i contagi continuano a diminuire. Solo tredici casi in più

In Toscana continuano a diminuire i casi di Coronavirus. Nel bollettino dell'11 maggio diramato dalla Regione vengono segnalati tredici casi in più che rappresentano lo 0,1% rispetto al giorno precedente. I guariti, invece, crescono dell'1,7% e raggiungono quota 4.764. L'indice di contagiosità rimane stabile sotto lo 0,6%. Di seguito i casi positivi provincia per provincia dall'inizio della pandemia: 3.322 a Firenze (sei in più), 539 a Prato (uno in più), 652 a Pistoia, 1.029 a Massa Carrara (uno in più), 1.329 a Lucca (uno in più), 868 a Pisa (uno in più), 535 a Livorno, 665 ad Arezzo (tre in più), 427 a Siena, 421 a Grosseto. Sono 7 in più quindi i casi riscontrati ogi nell’Asl centro, 3 nella nord ovest, 3 nella sud est.