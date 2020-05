Coronavirus, il dramma del noleggio auto: "Zero clienti e nessun aiuto dallo stato"

di Gennaro Groppa

Anche a Siena e provincia chi vive e lavora con il turismo non sta ovviamente trascorrendo dei momenti semplici o piacevoli a causa dell'emergenza Coronavirus. Così come per i tassisti e gli ncc, dei quali il Corriere di Siena si è occupato più volte, la situazione non è agevole neppure per chi fa noleggio di autovetture. Specie per chi, come la Driving the dream, è abituato a lavorare tanto con i turisti stranieri. I quali spesso arrivano in Italia con l’intento di vivere una vera e propria vacanza da sogno, nel corso della quale vedere le bellezze artistiche, paesaggistiche e storiche del Paese ma anche godere di altre sue eccellenze. E le macchine sono tra queste. Lorenzo Granai non nasconde il suo disappunto per un momento che si è fatto all’improvviso molto complicato a causa del Coronavirus. Lui è socio e amministratore della Driving the dream e racconta le problematiche del presente: “Chiunque operi con il turismo vive una situazione difficile – dice Granai – Purtroppo nella nostra categoria ci sono costi che non sono stati bloccati e questo rende molto complicata la nostra attività. Noi lavoriamo solitamente con agenzie e con tour operator, ma in questo frangente tutto è bloccato. Questo lavoro è soprattutto stagionale e siamo costretti a rimanere fermi proprio nel frangente che dovrebbe essere il clou della nostra attività. Adesso stiamo parlando di eventi per il prossimo anno, fatta eccezione per qualche lavoro per privati. Stando così le cose dovremmo aspettare fino all’aprile del 2021 per poter tornare a lavorare, ma io mi domando come faremo ad arrivare a quella data”. “Purtroppo – continua Granai – nella nostra attività ci sono dei costi fissi che sono molto elevati e che non sono stati bloccati. Noi operiamo con beni di lusso, sui quali le tasse sono ingenti. Tra bollo e superbollo paghiamo infatti 6.400 euro all’anno per ogni macchina, e a questa cifra dobbiamo aggiungere altri 6.000 euro a macchina ogni anno di assicurazione. Per ciascun mezzo dobbiamo quindi spendere oltre 12 mila euro ogni dodici mesi. Non è stato bloccato nemmeno il noleggio a lungo termine. Credo che molti di questi costi andassero invece sospesi, anche perché noi di entrate in questo momento non ne abbiamo. E invece nessun costo, se non i leasing fino a settembre, è stato congelato. Ma se il turismo non c’è noi non lavoriamo. Devo dire che a livello locale mi pare che siano state pianificate delle strategie per aiutare ad esempio chi ha bar, ristoranti e attività commerciali. Mentre a livello nazionale ci sono alcune categorie lavorative che non hanno avuto alcun tipo di riscontro a quelle che sono le loro richieste, esigenze e necessità. Credo che il governo dovesse pensare un po’ di più al tema della ripartenza e alle difficoltà economiche affrontate da tanti lavoratori in queste settimane di chiusura. Mi chiedo se ci arriveranno dei contributi per far fronte alla situazione, alla nostra categoria sembra non aver pensato nessuno”. Sono quattro i dipendenti della Driving the dream, attività che ha sede a Siena e che nel periodo clou estivo arriva ad avere una dozzina di collaboratori. “Negli anni abbiamo lavorato con clienti importanti e prestigiosi che usufruiscono dei nostri servizi e della nostra professionalità – afferma Granai – come Lufthansa o la Nbc television. Tanti vengono in Toscana per turismo e per trascorrere delle giornate piacevoli, divertenti e da ricordare. Il 99% della nostra clientela è di stranieri, soprattutto statunitensi e nordeuropei come gli scandinavi”.