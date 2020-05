Il territorio senese continua a ricevere dati positivi sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Il quotidiano bollettino diramato dalla Asl Toscana sud est evidenzia che non sono stati registrati nuovi casi, né nel capoluogo né in provincia, a differenza degli altri due vertici dell’area vasta: Arezzo ne ha avuti 4 e Grosseto 3. Per quanto riguarda invece le guarigioni, sull’intero territorio sono state 9, così suddivise: una a Siena, 2 a Chiusi, 2 a Colle Val d'Elsa, 2 a Sinalunga, 2 a Torrita di Siena. Le precauzioni, dunque, sembrano dare i loro frutti, anche se l’appello di tutte le istituzioni è quello di non abbassare la guardia e continuare ad attenersi alle norme di comportamento.