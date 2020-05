Morti per infarto triplicati durante il Coronavirus. Gli esperti: rischiamo di avere più decessi del Covid

Durante la pandemia da Coronavirus i morti per infarto sono triplicati, passando da una percentuale del 4.1% ad una del 13.7%. Una notizia più che allarmante, diffusa dalla Società italiana di cardiologia che ha effettuato uno studio sui dati di 54 ospedali. Secondo i cardiologi la riduzione dei ricoveri è stata del 60% e i tempi sono aumentati del 39% a causa delle paure del contagio, come ha spiegato il presidente Ciro Indolfi, ordinario di cardiologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. I pazienti arrivano troppo tardi in ospedale, inoltre nella fase di maggiore emergenza molte cardiologie sono state utilizzate per i Covid positivi. Il rischio ora è addirittura quello di bruciare venti anni di prevenzione. Secondo la sic "se questa tendenza dovesse persistere e la rete cardiologica non sarà ripristinata, ora che è passata questa prima fase di emergenza, avremo più morti per infarto che per Covid-19".