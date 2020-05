Coronavirus Toscana, Ars: ecco le malattie che favoriscono il contagio. Chi ha più possibilità di ammalarsi

In Toscana chi è affetto da ipertensione, dislipidemia (alterazione di grassi nel sangue), diabete e cardiopatia ischemica ha un rischio notevolmente più elevato di contrarre il Coronavirus. Lo sostiene un recente studio dell'Agenzia regionale di sanità (Ars). L'approfondimento arriva anche a quantificare quanto maggiore sia il rischio: 33 volte superiore per chi soffre di ipertensione, 29 per chi accusa dislipidemia, 9 per le persone con diabete e 8 per chi ha cardiopatia ischemica. L'Ars, inoltre, conferma che le donne muoiono meno degli uomini e ribadisce che il tasso di mortalità aumenta in maniera esponenziale nelle classi di età sopra i 75 anni.