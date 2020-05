Coronavirus Toscana, quasi 350 guarigioni nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 29. Cinque morti

Il Coronavirus in Toscana sembra rallentare sempre di più. Nel bollettino ufficiale di domenica 10 maggio sono "soltanto" 29 i nuovi casi positivi. Lo 0,3% in più rispetto a sabato 9. I guariti, invece, aumentano del 7,5% e raggiungono quota 4.685: il 47,9% dei casi totali. Gli attualmente positivi sono 4.147, il 6,8% in meno. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 343 e il totale diventa 3.469. Il dato forse più importante è che l'indice di contagiosità sembra essere ormai stabilmente sotto lo 0,6%. Le persone con sintomi lievi o senza sintomi in isolamento domiciliare sono 3.719, 286 in meno. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che sono complessivamente 428 (15 in meno), di cui 78 in terapia intensiva (meno 1 rispetto). E’ il punto più basso raggiunto dal 16 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 13 marzo per le terapie intensive.