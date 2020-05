Coronavirus, caos mascherine: Federfarma lancia il portale per trovare i dispositivi. Trovamascherine.org

Emergenza Coronavirus: si chiama trovamascherine.org ed è una piattaforma gratuita messa a disposizione da Federfarma per consentire ai cittadini di trovare nella propria zona mascherine, gel disinfettanti, guanti monouso e termoscanner. Informazioni utili durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. La piattaforma, spiega Federfarma, è stata ottimizzata in termini di data privacy, sicurezza e completa anonimità dell'utente. Non viene utilizzato né salvato alcun dato dei cittadini e delle farmacie, se non le anagrafiche di base delle farmacie stesse e solo se vogliono essere abilitate al servizio. Non viene utilizzata neanche la geolocalizzazione al fine di garantire una privacy assoluta del cittadino. Solo se il cittadino lo richiede esplicitamente tramite un pulsante si può attivare una geolocalizzazione. Le indicazioni per inserire la propria farmacia sulla piattaforma sono disponibili cliccando su “Sei un farmacista?”, riportato in fondo alla mappa. Viene richiesto di inserire i quantitativi (in unità') di 4 prodotti principali: mascherine, gel sanitizzanti (ad uso personale), guanti monouso e termoscanner. La piattaforma non richiede l'inserimento dei prezzi in alcun modo.

Federfarma evidenzia l’apprezzamento per tale iniziativa, che è rivolta espressamente alle farmacie, è totalmente gratuita ed è stata sviluppata da un gruppo di giovani professionisti italiani e invita le farmacie ad utilizzare la piattaforma, che consente di fornire ai cittadini utili informazioni sulla disponibilità dei prodotti in questione.