Coronavirus Toscana, muore farmacista di 72 anni di Marina di Pisa. Strage tra i camici bianchi

Coronavirus, muore in Toscana un noto farmacista della provincia di Pisa. La vittima è il dottor Francesco Giglioni, 72 anni, titolare della rivendita Benini di Marina di Pisa, in via Maiorca, vicina al litorale, particolarmente frequentata da parte di turisti e di vacanzieri. Giglioni era un vero e proprio punto di riferimento. Non ce l'ha fatta, si è spento dopo circa quaranta giorni di terapia intensiva a causa del virus che probabilmente aveva contratto proprio durante il lavoro. A dare la notizia è stata La Nazione. Aumenta dunque il numero dei farmacisti uccisi dal Covid. Nel complesso è un tributo pesantissimo quello pagato dai camici bianchi. I medici deceduti a causa della pandemia in Italia al momento sono 156.