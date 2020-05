Coronavirus Toscana, solo 24 nuovi positivi: il punto più basso dal 4 marzo. I guariti ora sono 4.360

Emergenza Coronavirus in Toscana. Dal bollettino del 9 maggio ancora segnali confortanti. I nuovi positivi sono soltanto 24 in più rispetto al giorno precedente. Si tratta del punto più basso dal 4 marzo. Rappresentano lo 0,2% in più del totale del giorno prima. I guariti arrivano a quota 4.360, si tratta del 44,7% del totale. Ad oggi gli attualmente positivi sono 4.448, il 3,1% in meno dell'8. I casi di positività sul territorio, che non si riferiscono alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi, sono 3.305 a Firenze (9 in più rispetto all'8 maggio), 536 a Prato, 652 a Pistoia (4 in più), 1.022 a Massa Carrara, 1.324 a Lucca (5 in più), 867 a Pisa (2 in più), 535 a Livorno (4 in più), 660 ad Arezzo, 427 a Siena, 417 a Grosseto. Sono 13 in più quindi i casi riscontrati nell'Asl centro, 11 nella nord ovest, nessun nuovo caso nella sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 261 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 360 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 524 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 341, Firenze con 327, le più basse Arezzo e Livorno con 160.