Coronavirus Siena test sierologici da lunedì al Polo Ggb: chi può fare l'esame, come funziona e come prenotare

Da lunedì 11 maggio a Siena i test sierologici sul Coronavirus verranno effettuati anche dal Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia (Polo Ggb) che ha sede in strada del Petriccio e Belriguardo. “Ci sono arrivati 2.100 kit dalla Regione Toscana – spiegano i responsabili – e stiamo raccogliendo le prenotazioni per fare l’esame che ci arrivano sia telefonicamente che attraverso il nostro sito internet. Al momento ci sono arrivate circa mille richieste. Effettueremo gli esami dal lunedì al venerdì mattina, saranno i nostri professionisti a spostarsi e a recarsi nelle aziende, nei negozi o a domicilio per far effettuare i test. Abbiamo uno staff composto da quattro tecnici in laboratorio, due infermieri e quattro persone negli uffici”.

