Coronavirus, test sierologici a Siena: ecco i risultati. I negativi sono quasi il 100%

di Gennaro Groppa

“Abbiamo già effettuato tra i 300 e i 400 screening e siamo contenti perché si è riscontrato quasi il 100% di negatività all’esame. Proseguiremo con il lavoro nei prossimi giorni, dalla Regione Toscana ci sono arrivati 900 kit e andremo avanti fino ad esaurimento. L’ipotesi che abbiamo formulato è che per il 13 maggio i test saranno conclusi”. A parlare è Carlo Arezzini, uno dei soci del Centro diagnostico senese, l’unico del territorio di Siena (fino a lunedì 11 maggio) in cui è possibile sottoporsi al test. Il Centro è stato subito preso d’assalto con le prenotazioni di chi voleva (e poteva) sottoporsi all’esame. “Noi continuiamo a fornire i risultati dello screening in giornata sia alla persona che si è sottoposta all’esame che al suo medico. Il lavoro è piuttosto impegnativo, riusciamo infatti a fare non meno di 60 test al giorno”, aggiunge Arezzini. Il laboratorio non dà dati numerici esatti, pare che sarà poi la Regione Toscana a diffonderli. Quasi il 100% di negatività, però, significa che tra i 3-400 sottoposti al test, in pochissimi sono entrati a contatto con il virus. Persone che ovviamente ancora non sono state sottoposte a tampone, esame che dovranno eseguire per avere un quadro più chiaro e reale della propria situazione. Chi risulta positivo, infatti, viene segnalato ad Asl e medico curante e quindi preso in carica dal sistema sanitario diventando un paziente Covid. Al momento non tutti possono effettuare il test sierologico. E’ consentito (e gratuitamente) solamente a quelle categorie che hanno continuato a lavorare anche nella complessa fase del lockdown: possono farlo ovviamente gli operatori sanitari, della Polizia municipale e della Polizia provinciale, i lavoratori degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita alimentare, gli addetti al trasporto merci, i dipendenti di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, quelli degli uffici postali, dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, del trasporto pubblico locale, i tassisti, gli operatori della logistica, le categorie la cui attività implica il contatto con il pubblico. E ancora i lavoratori dei servizi a domicilio, quelli dell’editoria e dell’emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e i librai, gli operatori delle agenzie di onoranze funebri e i lavoratori del distretto cartario.