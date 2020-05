Coronavirus Siena, omicidio colposo: la procura apre inchiesta sulla strage della casa di riposo di Sarteano

Omicidio colposo. La procura della Repubblica di Siena ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle morti che sono avvenute a causa dei contagi da Coronavirus che si sono verificati nella Casa di riposo di Sarteano, in provincia di Siena. La notizia dell'apertura dell'inchiesta è stata riportata da La Nazione. Il sindaco del comune senese, Francesco Landi, si è detto soddisfatto per l'apertura dell'inchiesta: "Comune e amministrazione sono i primi a voler capire se tutto si è svolto regolarmente", ha dichiarato. Il fascicolo per ora è contro ignoti. Dal 27 marzo sono dieci gli ospiti dell'ex Onpi che hanno perso la vita. La struttura ormai è gestita direttamente dall'Azienda Usl Toscana sud est. Ci sono ancora venti ospiti positivi al Coronavirus e sei sono ricoverati.