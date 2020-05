Coronavirus Siena, ancora cinque guariti. Ecco la situazione in provincia comune per comune

Ancora cinque guarigioni dal Coronavirus in provincia di Siena. Il dato si evince dal bollettino della Azienda Usl sud est diramato il 7 maggio. Nessun nuovo contagio, né decessi, per fortuna. I cinque che hanno superato la malattia sono due di Torrita di Siena, altrettanti di Montepulciano e uno di Chianciano Terme. Complessivamente dall'inizio della pandemia in provincia di Siena hanno superato la malattia in 276. Questa la situazione comune per comune: Siena 91, Chiusi 29, Poggibonsi 19, San Gimignano 15, Piancastagnaio 14, Colle di Val d'Elsa 13, Monteriggioni 11, Sarteano 10, Torrita di Siena 10, Montalcino 9, Sovicille 9, Abbadia San Salvatore 7, Castelnuovo Berardenga 7, Montepulciano 6, San Quirico d'Orcia 6, Monteroni d'Arbia 4, Asciano 3, Chianciano Terme 3, Castellino in Chianti 2, Castiglione d'Orcia 2, Murlo 2, Buonconvento 1, Chiusdino 1, Rapolano Terme 1, Sinalunga 1.