Coronavirus Toscana, aumentano le guarigioni. 26 nuovi casi, ancora 16 morti. I dati provincia per provincia

Emergenza Coronavirus: sono 26 i tamponi positivi ufficializzati dalla Regione Toscana nel bollettino del 7 maggio. Complessivamente sono 9.683 i casi dall'inizio dell'emergenza, lo 0,3% in più rispetto a mercoledì 6 maggio. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. Impennata delle guarigioni che crescono del 10,4% e raggiungono quota 4.052 (quasi il 42% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 166.062, 4.509 in più rispetto al 6 maggio. Gli attualmente positivi sono 4.716, il 7,3% in meno. Si registrano, purtroppo, 16 nuovi decessi: 6 uomini e 10 donne con un’età media di 85,1 anni. I dati si riferiscono alle ore 12, accertati sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. Questi i casi complessivi provincia per provincia: 3.275 a Firenze (18 in più), 535 a Prato (2 in più), 647 a Pistoia, 1.021 a Massa Carrara (1 in più), 1.316 a Lucca (2 in più), 863 a Pisa (1 in più), 530 a Livorno (1 in più), 655 ad Arezzo (1 in più), 425 a Siena, 416 a Grosseto. Sono 20 in più quindi i casi riscontrati nell’Asl centro, 5 nella nord ovest, 1 nella sud est. Le persone complessivamente guarite salgono a 4.052 (più 382, il 10,4%): 1.345 persone “clinicamente guarite” (53 persone in più), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 2.707 (+ 329) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Di seguito le province di notifica del decesso, 5 a Firenze, 8 a Massa Carrara, una a Lucca, una a Livorno, una ad Arezzo. Sono 915 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 319 a Firenze 43 a Prato, 76 a Pistoia, 131 a Massa Carrara, 126 a Lucca, 77 a Pisa, 50 a Livorno, 41 ad Arezzo, 28 a Siena, 16 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.