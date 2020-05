Sanità, visite e prestazioni della Usl Toscana Sud Est: ecco come fare per appuntamenti sospesi e nuovi

Le prestazioni sanitarie della Azienda Usl Toscana Sud Est sospese a causa dell'emergenza Coronavirus, saranno ovviamente tutte recuperate. Sarà la stessa Asl a convocare i cittadini. Per quelle ancora da prenotare, invece, i tempi saranno più dilatati a causa del distanziamento sociale e della sanificazione dei locali. La macchina, comunque, si prepara a tornare a pieno regime, pur con le difficoltà causate dal virus. Per le prestazioni sospese l'azienda ricorda che i cittadini non devono né telefonare né fare altro: verranno richiamati dagli operatori Asl e la prestazione verrà di nuovo messa in calendario. Per le nuove prenotazioni si tornerà alla rete delle farmacie ma occorreranno ancora alcuni giorni prima che sia possibile. Infine le prenotazioni telefoniche che oggi sono le uniche possibili e che hanno anch'esse a che fare con le prescrizioni sui luoghi di lavoro. I centralini di risposta devono rispettare il distanziamento e quindi non è oggi possibile la compresenza dello stesso numero di operatori del periodo pre Covid. L'Asl si sta quindi organizzando per allungare gli orari di risposta che fino ad ora sono stati dalle 8 alle 16. L'invito ai cittadini, ovviamente nei limiti delle loro possibilità, è di utilizzare le fasce orarie meno affollate e cioè quelle del pomeriggio.