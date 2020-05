Controlli Coronavirus, tre ragazzi in auto senza giustificazioni: sanzioni della Finanza da 533 a 4mila euro

Ancora un controllo della Guardia di Finanza di Siena che finisce con pesanti sanzioni per la violazione delle restrizioni anti Coronavirus. Questa volta le fiamme gialle hanno effettuato le loro verifiche su un'auto con a bordo tre giovani, tutti sprovvisti di certificazione. E' accaduto in Valdelsa. I ragazzi non hanno saputo giustificare il perché della loro uscita da casa e inevitabilmente sono scattati i provvedimenti. A tutti è stata contestata la violazione del decreto legge del 25 marzo e quindi una sanzione amministrativa da 533 a 4mila euro, considerato che l'uso di un veicolo aumenta di un terzo la contravvenzione. Per l'ennesima volta la Guardia di Finanza rammenta che, come da ultimo aggiornato dal Dpcm del 26 aprile, permangono le limitazioni degli spostamenti, che sono consentiti solo per “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” (tra cui rientrano gli spostamenti per incontrare “congiunti” all’interno della medesima Regione) ovvero per “motivi di salute”.