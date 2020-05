Fase 2, Luigi Raimo (parrucchieri Cna): "Dimenticati dal governo. Nemmeno un euro ai nostri dipendenti"

di Arianna Falchi

Cresce la preoccupazione tra i lavoratori del settore benessere. L'unica certezza, al momento, è che parrucchieri ed estetiste non possono riaprire le porte dei loro negozi fino a lunedì primo giugno, così come indicato dal decreto ministeriale. “Gli unici aiuti che abbiamo ricevuto, sono stati da parte di alcuni fornitori che hanno bloccato i pagamenti dei prodotti e Wella Italia, insieme a Cna, che ha scritto al presidente del consiglio, spiegando i nostri problemi”, spiega Luigi Raimo, membro della Cna e rappresentante della categoria dei parrucchieri in provincia di Siena. “Per il resto - continua - i dipendenti non hanno visto un euro di cassa integrazione e in tanti stiamo continuando a pagare affitti e utenze, pur non incassando nulla”. Oltre all’evidente disagio economico, molti dubbi riguardano la ripartenza. “Una riapertura lontanissima e anche poco chiara. Non ci sono indicazioni di alcun tipo e non sappiamo come muoverci. Personalmente ho preso dei sanificatori per ambienti, ma niente di più, anche perché il rischio è di buttare via dei soldi per cose che potrebbero non servire”. Il timore, è che il tempo per rendere i negozi a norma, non sia sufficiente. “Vorremmo più chiarezza per organizzarci nel migliore dei modi. Sanificare gli ambienti, richiedere le certificazioni e procurarci tutto quello che serve, richiede tempo”. Molta amarezza nelle parole di Luigi Raimo: “Non vogliamo lasciare indietro nessuno e ognuno vuole tenere i dipendenti del proprio salone, ma è necessario capire che linee seguire. I 600 euro concessi dallo Stato, a volte non bastano neanche per pagare una bolletta”. Per molti parrucchieri senesi, lo stop alle attività è iniziato ancora prima del lockdown. “Io, come tanti miei colleghi, ho fatto stare a casa i dipendenti ancora prima che venisse emesso il provvedimento. La decisione è stata presa per tutelare i nostri lavoratori. Ovviamente, il periodo di fermo inizia ad essere molto lungo: oggi siamo a maggio e ancora non sappiamo come ripartire”. Raimo esprime soddisfazione per le scelte del sindaco Luigi De Mossi: “Il primo cittadino ha fatto una cosa importantissima: consentire un prolungamento degli orari di lavoro, ci consentirà di impiegare più dipendenti possibili, facendo ruotare i turni. Questa, ad ora, è l'unica certezza che abbiamo”. L'emergenza, riguarda tutto il Paese: “Il turismo è stato annientato – conclude Luigi Raimo - Se uccidiamo anche il commercio e l'artigianato, il danno sarà enorme”.